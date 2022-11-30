Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, как, по его мнению, выглядит стратегия Владимира Путина.
Блинкен считает, что президент России ракетными ударами по Украине пытается заставить США и Европу отказаться от поддержки Украины.
"Президент Путин думает, если он сможет поднять цену достаточно высоко, то мир может оставить Украину защищаться один на один. Но его стратегия не сработала и уже не сработает", — заявил представитель США.
Блинкен признал, что Европа терпит лишения из-за выбранной ей позиции, однако бездействие, по его словам, стоило бы европейцам дороже.
"Мы будем доказывать это. Да, стоять рядом с Украиной означает платить высокую цену, особенно для наших европейских союзников", — объяснил госсекретарь США.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.