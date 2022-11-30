Киевлянин "заминировал" офис Зеленского в отместку из-за отключения света

Житель Киева сообщил о том, что заминировал офис президента Украины из-за недовольства проблемами с электроснабжением.

28 ноября некий гражданин позвонил на спецлинию Национальной полиции "102" и рассказал, что здание, в котором расположен офис Владимира Зеленского, заминировано.

"Минёра" оперативно задержали. Им оказался 51-летний житель Киева. Его обвинили в заведомо ложном сообщении о минировании правительственного здания на улице Банковой в Киеве.

Мужчина объяснил мотивы своего поступка тем, что недоволен отключением электроэнергии в городе.

Прокуратура Украины утверждает, что подозреваемый оказался сторонником "русского мира".

Ранее сообщалось, что на Украине из-за отсутствия света в домах участились случаи домашнего насилия.