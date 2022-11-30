Житель Киева сообщил о том, что заминировал офис президента Украины из-за недовольства проблемами с электроснабжением.
28 ноября некий гражданин позвонил на спецлинию Национальной полиции "102" и рассказал, что здание, в котором расположен офис Владимира Зеленского, заминировано.
"Минёра" оперативно задержали. Им оказался 51-летний житель Киева. Его обвинили в заведомо ложном сообщении о минировании правительственного здания на улице Банковой в Киеве.
Мужчина объяснил мотивы своего поступка тем, что недоволен отключением электроэнергии в городе.
Прокуратура Украины утверждает, что подозреваемый оказался сторонником "русского мира".
Ранее сообщалось, что на Украине из-за отсутствия света в домах участились случаи домашнего насилия.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.