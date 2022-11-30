Лавров: утрата Западом лидерства может сподвигнуть НАТО на необдуманные шаги

Большая часть стран мира чувствуют угрозу, исходящую от НАТО и понимают, что потеря Западом лидерства на мировой арене может повлечь за собой непродуманные шаги, которые может попытаться предпринять Альянс.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознаёт, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", — сказал Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".

Лавров считает, что такими размышлениями будет руководствоваться большая часть стран, обсуждая "будущее глобальной безопасности".

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