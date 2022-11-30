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Лавров: утрата Западом лидерства может сподвигнуть НАТО на необдуманные шаги

Мир

Большая часть стран мира чувствуют угрозу, исходящую от НАТО и понимают, что потеря Западом лидерства на мировой арене может повлечь за собой непродуманные шаги, которые может попытаться предпринять Альянс.

Лавров: утрата Западом лидерства может сподвигнуть НАТО на необдуманные шаги

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознаёт, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", — сказал Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".

Лавров считает, что такими размышлениями будет руководствоваться большая часть стран, обсуждая "будущее глобальной безопасности".

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Сергей Лавров: "Россия не будет искать врагов"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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