Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.
"Я не думаю, что он (Путин. — Прим. ред.) применит ядерное оружие", — цитирует Зеленского газета New York Times.
Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что России нет необходимости применять ядерное оружие в борьбе с Украиной, поскольку "Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны".
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.