Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

"Я не думаю, что он (Путин. — Прим. ред.) применит ядерное оружие", — цитирует Зеленского газета New York Times.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что России нет необходимости применять ядерное оружие в борьбе с Украиной, поскольку "Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны".