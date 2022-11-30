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Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, считает Зеленский

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

"Я не думаю, что он (Путин. — Прим. ред.) применит ядерное оружие", — цитирует Зеленского газета New York Times.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что России нет необходимости применять ядерное оружие в борьбе с Украиной, поскольку "Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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