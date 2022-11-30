В Сети опубликовано видео "мощной" подготовки ВСУ инструкторами НАТО

Военные ВСУ проходят боевую подготовку под руководством иностранных инструкторов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил центр подготовки украинских военных, где с ними работают инструкторы из Новой Зеландии. Видеокадры военных тренировок украинских солдат публикуют военные корреспонденты "Русской весны".

"Этот цирк можно увидеть на видео", — иронизируют военкоры, уточняя, что речь идёт о "мощной" подготовке, где украинских солдат учат "дико вопить" и кривляться.

В первой части ролика военный, раздетый по пояс, демонстрирует перед комиссией свои навыки боевого искусства, выкрикивая "боевой клич". После этого к нему присоединяются остальные солдаты, которые сопровождают громкие выкрикивания хлопаньем себя по груди.