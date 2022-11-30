Сотрудник посольства Украины в Мадриде (Испания) попал в больницу с лёгкими ранениями после того, как в его руках взорвался почтовый конверт.
По данным газеты 20 Minutos, в конверте находилось взрывное устройство. Дипломат самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказали помощь
Инцидент произошёл в 15:00 по московскому времени.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.