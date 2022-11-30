Газета 20 Minutos сообщила взрыве в посольстве Украины в Мадриде

Сотрудник посольства Украины в Мадриде (Испания) попал в больницу с лёгкими ранениями после того, как в его руках взорвался почтовый конверт.

По данным газеты 20 Minutos, в конверте находилось взрывное устройство. Дипломат самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказали помощь

Инцидент произошёл в 15:00 по московскому времени.