Захарова Зеленскому и Подоляку о Крыме: вы, приезжайте, не надо себя сдерживать

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пригласила украинского главу государства Владимира Зеленского и советника его Офиса Михаила Подоляка посетить Крымский полуостров искупаться и дать интервью, прихватив с собой представителей СМИ Украины.

«Не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите интервью дать, берите украинских журналистов. Добро пожаловать! Я вот могу точно сказать советнику главы Офиса Зеленского, что он успеет дать интервью в Ялте, если приедет. Группу побольше возьмите журналистов украинских, чтобы все всё видели, и приезжайте. А какие проблемы, если так хочется? Не надо себя сдерживать», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее Зеленский заявил, что будет настаивать на возвращении Крыма, обсуждая любые переговоры с РФ. Это означает, что России нужно будет уничтожить нацистскую государственность Украины.