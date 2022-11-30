Вице-премьер Верещук: из Херсонской области было эвакуировано свыше 2500 граждан

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, с территории Херсонской области, находящейся под контролем Киева, было эвакуировано более 2500 тысяч жителей.

Верещук подчеркнула, что жители покинули опасные для жизни регионы "добровольно".

"Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным", — сказала Верещук, которую цитирует минреинтеграции в своём Telegram-канале.

Вице-премьер рассказала, что для вывоза граждан используются "эвакопоезд" и "отработанные маршруты", ведущие из Херсона в Хмельницкий, из Кривого Рога во Львов, Одессу и Николаев.

Верещук заверила, что местные власти сами встречают эвакуировавшихся граждан на вокзале, где сразу дают приехавшим по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на каждго взрослого, и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на детей или человека с ограниченными возможностями здоровья.

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