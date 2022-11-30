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Санакоев: умерший экс-глава КНР создал основу для беспрецедентных отношений с РФ

Мир

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в беседе с Pravda.Ru рассказал о роли бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя в укреплении отношений между Москвой и Пекином.

Санакоев: умерший экс-глава КНР создал основу для беспрецедентных отношений с РФ

"Именно Цзян Цзэминь в 2001 году подписывал с Владимиром Путиным договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот уникальный документ власти продлили в прошлом году ещё на пять лет. На основе договора появилось стратегическое партнёрство, которое мы называем беспрецедентно высокими политическими отношениями. В этом, безусловно, есть большая заслуга Цзян Цзэминя", — подчеркнул эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что политик разговаривал на русском языке. Тогда экс-лидер Китая не только подписывал договор, но и выступал в МГУ два часа, отметил специалист. Санакоев добавил, что всё это время Цзян Цзэминь выражал свои мысли на русском языке.

"В советские времена будущий председатель проходил практику на заводе имени Лихачёва. Мастером и товарищем политика стал Аркадий Вольский. Благодаря дружбе появился первый автомобильный завод в Чанчуне. Ещё Вольский и Цзян Цзэминь повлияли на создание в 1997 году российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития. Эта структура работает до сих пор", — заключил собеседник издания.

Ранее представители Коммунистической партии Китая рассказали о смерти Цзян Цзэминя. Как напомнили в агентстве "Синьхуа", политику было 96 лет. Он покинул пост председателя республики в 2003 году.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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