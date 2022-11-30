Yonhap: самолёты ВКС РФ и ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Боевые самолёты РФ и Китая вошли в так называемую "опознавательную зону ПВО" Южной Кореи. Сеул обвинил их за пересечение границ территории без предварительно уведомления. Об этом проинформировало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Речь идёт о двух бомбардировщиках H-6 ВВС НОАК и четырёх стратегических ракетоносцах Ту-95 ВКС РФ, которых сопровождали два истребителя Су-35. Китайские воздушные судна заходили в данную зону три раза, однако они не нарушили воздушное пространство Южной Кореи.

Сначала бомбардировщики Н-6 КНР вошли в южнокорейскую зону в 126 км к северо-западу от острова Ио. Побыв в ней около 25 минут, покинули участок, а через 30 минут снова появились в его пределах на северо-востоке от Пхохана. После этого оставили место через 23 минуты.

Тревоги Сеула обострились тем, что через пять часов на горизонте возникли российские самолёты, которые вошли в зону в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо. Здесь воздушные судна пробыли около 18 минут, затем ушли дальше по маршруту.

ВВС Южной Кореи приготовились отразить возможную атаку и подняли в воздух свои истребители.

Последние сообщения говорят о том, что ВКС РФ и ВВС НОАК провели совместное патрулирование в районе Японского моря. В скором времени об этом должно быть подтверждение от Министерства обороны.