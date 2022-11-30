Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши планируют провести референдумы на Западной Украине, чтобы обосновать свои притязания на Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.
"С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов", — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.
Чтобы прощупать почву, польские спецслужбы передали украинским средствам массовой информации данные о том, что во Львовской области якобы готовится референдум по вопросу вхождения региона в состав Польши, отметил глава СВР.
Он добавил, что Варшава планирует внимательно проанализировать реакцию львовских чиновников и местных жителей.
Ранее Нарышкин сообщил, что Польша готовится аннексировать Западную Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.