Нарышкин заявил о планах Польши провести референдумы на Западной Украине

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши планируют провести референдумы на Западной Украине, чтобы обосновать свои притязания на Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

"С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов", — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Чтобы прощупать почву, польские спецслужбы передали украинским средствам массовой информации данные о том, что во Львовской области якобы готовится референдум по вопросу вхождения региона в состав Польши, отметил глава СВР.

Он добавил, что Варшава планирует внимательно проанализировать реакцию львовских чиновников и местных жителей.

Ранее Нарышкин сообщил, что Польша готовится аннексировать Западную Украину.

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