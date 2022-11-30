Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, что Киев продаёт полученное от западных стран вооружение на чёрных рынках.
По его словам, после прибытия вооружения на Украину исчезает порядка половины помощи, а задействованы в этом военное руководство и высокие гражданские чины страны.
"Его сразу могут разобрать, продать и обратно в Европу толкнуть "типа на починку", — приводят слова украинского военного "Известия".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт солдат НАТО, если они придут на помощь ВСУ.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.