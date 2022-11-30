Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки

Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, что Киев продаёт полученное от западных стран вооружение на чёрных рынках.

По его словам, после прибытия вооружения на Украину исчезает порядка половины помощи, а задействованы в этом военное руководство и высокие гражданские чины страны.

"Его сразу могут разобрать, продать и обратно в Европу толкнуть "типа на починку", — приводят слова украинского военного "Известия".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт солдат НАТО, если они придут на помощь ВСУ.