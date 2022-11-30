Симоньян: Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы её подсократить

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Украина слишком огромная страна и её надо бы "подсократить".

"Украина совсем немаленькая страна. По европейским меркам, так огромная, а по меркам какого-то там Лихтенштейна, так неприлично огромная. Надо бы её подсократить, чем мы чем с успехом, Слава Богу", — сказала она в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Ранее Симоньян на передаче Соловьёва объяснила, что за критику властей РФ эмигранты должны предстать перед судом как изменники родины. Журналистка напомнила, что в Уголовном кодексе РФ есть статья под названием "государственная измена".

"Мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены в своё время не были", — возмутилась главред RT.