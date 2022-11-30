Сенатор Климов: некоторые политики на Западе хотели бы "уладить дело с русскими"

Некоторые политики из западных стран хотели бы "уладить дело с русскими", ведь они осознают, что не смогли изолировать РФ от остального мира, следует из заявления сенатора Андрея Климова.

Он отметил, что недавно встречался с "адекватной" частью западного политического сообщества. По его словам, здравомыслящие государственные деятели рассчитывают на налаживание диалога с Москвой.

"Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире", — указал Климов.

Как пояснил сенатор, ряд западных политиков понимает, что внутри Североатлантического альянса образовалась трещина. Именно поэтому им хотелось бы "уладить дело с русскими", не растеряв остатки прежнего авторитета "мирового жандарма", считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Климов также подчеркнул: власти Украины ощущают приближение решений, которые окажутся смертельными для нынешнего киевского режима. Он добавил, что после неизбежной развязки конфликта в мире появится новая глобальная архитектура безопасности.

Ранее бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сообщил, что отказ Вашингтона от поддержки Киева обернётся катастрофой для украинского руководства.