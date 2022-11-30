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Newsweek: финны предложили обучить украинцев "зимней войне" с Россией

Мир

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Вооружённые силы страны готовы обучить боевиков ВСУ вести "зимнюю войну" с Россией.

Такое заявление финский лидер сделал после слов главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы российская сторона использует холода "как оружие".

"Финляндия предлагает обучить украинских солдат зимней войне против России, — передаёт Newsweek. — Финляндия может помочь Украине в военных действиях, сообщив журналистам, что она подкрепит военную технику, которую она отправляет в Киев, проведя обучение, необходимое для её эксплуатации".

Как уточнило издание, журналисты обратились за комментариями по этому поводу в Минобороны Украины, но, судя по всему, пока ответа не получили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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