Оленченко о протесте Венгрии против Комиссии Украина — НАТО: языковой вопрос

Эксперт-международник Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru высказался о выступлении МИД Венгрии против созыва Комиссии Украина — НАТО.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко объяснил, что в венгерско-украинских отношениях уже возникали ранее трудности.

"Когда несколько лет назад Украина приняла закон о языке, то там возникли трудности. Дело в том, что есть такая область на Украине как Закарпатская, там компактно проживает венгерское население, то есть люди, которые себя считают этническими венграми и которые, скажем, и общаются на венгерском языке, и в школах его стараются преподавать. И поэтому там постоянно возникают вопросы", — объяснил эксперт.

Он рассказал, что Венгрия выступает за федеративное устройство Украины, тогда как сама Украина считает себя унитарным государством, где все должны быть украинцами и говорить по-украински.

"Украинцы не хотят по этой теме договариваться и всё надеются на то, что венгров приструнят американцы или немцы", — объяснил Оленченко.

Эксперт уверен, что и другие страны не в большом восторге от перспективы вступления Украины в НАТО.

Ранее в МИД Венгрии отметили, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Украины.