Столтенберг: НАТО готово подтянуть ещё силы на восточный фланг, если будет нужно

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководство Альянса дополнительно ещё стянет силы на восточный фланг, если этого потребует ситуация.

"Высшее военное командование имеет возможность привлекать еще большие силы при необходимости", — сказал Столтенберг, подводя итоги первого дня заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое стартовало в Румынии.

Столтенберг заверил, что у НАТО хватит ресурсов для защиты "всех своих союзников".

Генсек Альянса добавил, что в данный момент организация располагает 40 тысячами человек на своём восточном фланге, а также морскими и воздушными силами "в значительных объёмах".

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