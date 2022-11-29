По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководство Альянса дополнительно ещё стянет силы на восточный фланг, если этого потребует ситуация.
"Высшее военное командование имеет возможность привлекать еще большие силы при необходимости", — сказал Столтенберг, подводя итоги первого дня заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое стартовало в Румынии.
Столтенберг заверил, что у НАТО хватит ресурсов для защиты "всех своих союзников".
Генсек Альянса добавил, что в данный момент организация располагает 40 тысячами человек на своём восточном фланге, а также морскими и воздушными силами "в значительных объёмах".
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