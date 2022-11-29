В Сети высмеяли Столтенберга за слова об использовании Россией зимы как оружия

Пользователи Twitter* высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга после того, как он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины.

Читатели напомнили генеральному секретарю Североатлантического альянса, что зима является временем года, а не оружием.

Один из комментаторов предположил, что в НАТО считают Путина всемогущим, поскольку он может использовать всё, как оружие: зерно, газ, нефть и даже времена года.

"Теперь НАТО будет вооружать и поддерживать зиму", — пошутил другой юзер.

Ещё один пользователь иронично напомнил, что Путин — не создатель зимы, поскольку она сама приходит ежегодно.

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