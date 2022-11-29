Пользователи Twitter* высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга после того, как он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины.
Читатели напомнили генеральному секретарю Североатлантического альянса, что зима является временем года, а не оружием.
Один из комментаторов предположил, что в НАТО считают Путина всемогущим, поскольку он может использовать всё, как оружие: зерно, газ, нефть и даже времена года.
"Теперь НАТО будет вооружать и поддерживать зиму", — пошутил другой юзер.
Ещё один пользователь иронично напомнил, что Путин — не создатель зимы, поскольку она сама приходит ежегодно.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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