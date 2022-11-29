Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Подмосковье умерло 60% граждан, отравившихся алкоголем
Муфтий ответил папе Римскому о чеченцах: "Милосердны к мирным"
Фомченков: родным не надо беспокоиться, если боец в зоне СВО не выходит на связь
Семейный доктор: восстановиться после ковида помогут орехи, фрукты и куркума
Кандидат наук: регулярные тренировки могут не дать результата
Эксперт Котков: "Китай не будет ссориться из-за России с Западом"
Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО
"ОК" добавили функцию восстановления доступа к аккаунту по фото и жестам
В Минобороны Польши оценили вероятность вступления страны в войну как высокую

Пентагон рассматривает поставку на Украину всех видов ПВО, в том числе Patriot

Мир

Представители Пентагона заявили, что США готовы поставлять на Украину все виды систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot.

"ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине. Patriot являются одними из противовоздушных систем, которые обсуждаются", — сообщили в Минобороны США.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава не намерена передавать Киеву свои ЗРК Patriot, поскольку они нужны для защиты польского неба.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца" Юлия Петропавловская Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма Ольга Лебедева
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Последние материалы
Кандидат наук: регулярные тренировки могут не дать результата
Эксперт Котков: "Китай не будет ссориться из-за России с Западом"
Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО
"ОК" добавили функцию восстановления доступа к аккаунту по фото и жестам
В Минобороны Польши оценили вероятность вступления страны в войну как высокую
НАТО признаёт стремление Киева присоединиться к альянсу, "но ещё рано"
Rebelión: пытаясь сдержать РФ, ЕС совершил экономическое самоубийство
Ортопед Завадская: "Зимняя обувь часто приводит к появлению кожных инфекций"
Польша отказалась делиться с Украиной комплексами Patriot
На Украине создали двухтысячную "Армию восстановления"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников