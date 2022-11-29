Пентагон рассматривает поставку на Украину всех видов ПВО, в том числе Patriot

Представители Пентагона заявили, что США готовы поставлять на Украину все виды систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot.

"ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине. Patriot являются одними из противовоздушных систем, которые обсуждаются", — сообщили в Минобороны США.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава не намерена передавать Киеву свои ЗРК Patriot, поскольку они нужны для защиты польского неба.