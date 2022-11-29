Эксперт Котков: "Китай не будет ссориться из-за России с Западом"

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов.

"Китай, будучи экспортоориентированной экономикой, завязанной на рынки США и Европы, поддерживает Россию больше на словах, чем на деле. По факту китайские компании боятся попадать под вторичные санкции. И именно поэтому мы не видим ни китайских бизнес-делегаций, приезжающих в Россию, ни активности китайских деловых кругов, которые могли бы занять те места, которые освободились с уходом западных компаний", — сказал Котков.

Он напомнил, что ещё весной текущего года предупреждал, что российско-китайские отношения России и Китая зависят, в том числе, от боевых действий на Украине.

"Если бы Россия действовала на Украине более решительно и успешно, то к ней было бы другое отношение. Силу, какая бы она ни была, всегда уважают. А по факту мы видим некое повторение ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Глядя на украинский конфликт, Китай оставляет за собой свободу манёвра. Если всё будет идти не так, то Пекин сможет "переобуться". Китай не будет ссориться из-за России с Западом", — отметил собеседник издания.

Ранее заместитель главы Минтранса РФ Александр Пошивай заявил, что Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.