В Минобороны Польши оценили вероятность вступления страны в войну как высокую

Заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Оцепа заявил, что страна с высокой вероятностью может вступить в войну.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Если что-то вероятно по крайней мере на 30%, я уже готовлюсь к этому", — сказал Оцепа.

Он оценил вероятность конфликта с участием Североатлантического альянса, как очень высокую. Аналогично Оцепа высказался и о вероятности конфликта между США и Китаем.

По его словам, события последнего десятилетия и, в частности, 2022 года свидетельствуют о том, что мир вступил во "вторую холодную войну". Планы Китая по поводу Тайваня будут зависеть от того, как завершится конфликт на Украине, подчеркнул замминистра обороны Польши.

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