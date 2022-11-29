Rebelión: пытаясь сдержать РФ, ЕС совершил экономическое самоубийство

Антироссийские санкции не заставят президента РФ Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине, сообщает Фабрицио Казари в статье для Rebelión.

По словам автора, санкционная политика ЕС в отношении России привела к тому, что Европа потеряла влияние и попала в тотальную зависимость от США

"На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически, он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене", — подчеркнул Казари.

При этом США выгоден текущий кризис: Вашингтон разорвал торговые отношения между ЕС и РФ, сделав Европу зависимой от американских энергоносителей, и прекратил доминирование единой европейской валюты над долларом, отмечается в статье.

По словам Казари, экономика России оказалась устойчива к европейским санкциям, и Европа фактически выстрелила себе в ногу, сильнее пострадав от этих ограничений, чем Москва.

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