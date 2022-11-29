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В Николаеве слышны взрывы

Мир

В Николаеве 29 ноября раздаются взрывы. Об этом проинформировало украинское издание "Страна".

"Пишут о взрывах в Николаеве", — сообщается в Telegram-канале издания.

Объявления воздушной тревоги в городе не было.

Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в других регионах Украины — в Запорожской области, подконтрольной Киеву, и Днепропетровской области.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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