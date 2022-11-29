В Николаеве 29 ноября раздаются взрывы. Об этом проинформировало украинское издание "Страна".
"Пишут о взрывах в Николаеве", — сообщается в Telegram-канале издания.
Объявления воздушной тревоги в городе не было.
Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в других регионах Украины — в Запорожской области, подконтрольной Киеву, и Днепропетровской области.
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