В Николаеве слышны взрывы

В Николаеве 29 ноября раздаются взрывы. Об этом проинформировало украинское издание "Страна".

"Пишут о взрывах в Николаеве", — сообщается в Telegram-канале издания.

Объявления воздушной тревоги в городе не было.

Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в других регионах Украины — в Запорожской области, подконтрольной Киеву, и Днепропетровской области.