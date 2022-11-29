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Бойцы одного нацбата ВСУ пытали "коллегу" из другого

Мир

Уровень агрессивной жажды крови в неонацистских формированиях ВСУ достиг, похоже, предельной отметки. Скандал, разразившийся между двумя нацбатами наглядно показывает: этим отморозкам всё равно, кого пытать.

Бойцы одного нацбата ВСУ пытали "коллегу" из другого

На прошлой неделе бравые парни отряда "Террор" * взяли в плен "солдатика" из "полка Калиновского"* и, привязав к стулу, показательно, "на камеру", избивали, выдавливали глаза, душили и много, чего ещё над ним вытворяли. При этом за кадром поясняли что "калиновец"*, дескать, "мародёрил в Александровке" и хотел "убить куратора ГУР".

Причём, "терроровцы"* прекрасно знали, что в руки к ним попал не "сепаратист" и не "москаль", а свой, недавний боевой товарищ. Дело в том, что батальон "Террор"* - подразделение неонацистов, которое выделилось из "полка Калиновского"* из-за конфликта между участниками формирования.

То есть, обе группы находятся в составе ВСУ, названия подразделений носят формальный характер.

Как уточняет Telegram-канал "Belarusian Silovik", в недобрый для себя час оказавшийся в руках бывших товарищей солдат ВСУ "ранее проживал на территории Беларуси по ВНЖ, является уроженцем Закарпатской области".

"Запасаемся попкорном, может и СВО скоро не нужно будет продолжать, произойдет самоликвидация", — предполагает Belarusian Silovik.

* подразделение украинского националистического батальона, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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