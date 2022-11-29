Белорусские военнослужащие посадили польский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в 12 км от границы с Польшей. Об этом сообщает Telegram-канал силового ведомства Белоруссии.
Отмечается, что дрон был обородован тепловизором, камерой хорошего разрешения и увеличенной ёмкостью батареи.
Также сообщается, что беспилотник снимал важные объекты инфраструктуры республики, в том числе и военные объекты.
Визуально БПЛА схож с линейкой, которую производит польская WB Electronics, говорится в публикации канала.
Ранее разведчики группировки "Отважных" ВС РФ посадили с помощью системы РЭБ дрон украинской армии.
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