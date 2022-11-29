Итальянский генерал: Ирак может стать новой страной для противостояния РФ и НАТО

На фоне увеличивающегося влияния Российской Федерации НАТО стоит сосредоточиться на Ираке. Такое мнение высказал итальянский генерал Джованни Ианнуччи в интервью изданию Repubblica.

Офицер считает, что одна из самых сложных для западного военно-политического блока стран это Ирак, где, постоянно растёт влияние Москвы и Тегерана, с одной стороны, а, с другой, дислоцируется довольно ограниченный военный контингент альянса.

Действия Североатлантического альянса уже направлены на недопущение старых ошибок в регионе, добавил собеседник газеты.

Генерал также отметил, что в Ираке в настоящее время выстроена совершенно новая модель в рамках НАТО.