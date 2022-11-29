Жена Зеленского утверждает, что солдатам ВС РФ "приказали насиловать украинок"

Российским солдатам приказали использовать насилие как "оружие войны", заявила первая леди Украины Елена Зеленская, выступая на конференции в Лондоне.

По её словам, военнослужащие ВС РФ получают такой приказ "сверху", причём супруги бойцов, оставшиеся в России, полностью поддерживают подобные "требования командования", пишет британское издание Metro.

"Перехваченные телефонные звонки показывают, что жёны поощряют это, говорят: "давай, насилуй этих украинок, только не рассказывай об этом мне", — продолжила фантазировать Зеленская.

Ещё в начале года с подобными нездоровыми фантазиями выступала бывшая омбудсмен Украины Людмила Денисова, которая позже призналась российским пранкерам, что создание фейков о преступлениях российской армии является обычной практикой всей украинской власти.