Российским солдатам приказали использовать насилие как "оружие войны", заявила первая леди Украины Елена Зеленская, выступая на конференции в Лондоне.
По её словам, военнослужащие ВС РФ получают такой приказ "сверху", причём супруги бойцов, оставшиеся в России, полностью поддерживают подобные "требования командования", пишет британское издание Metro.
"Перехваченные телефонные звонки показывают, что жёны поощряют это, говорят: "давай, насилуй этих украинок, только не рассказывай об этом мне", — продолжила фантазировать Зеленская.
Ещё в начале года с подобными нездоровыми фантазиями выступала бывшая омбудсмен Украины Людмила Денисова, которая позже призналась российским пранкерам, что создание фейков о преступлениях российской армии является обычной практикой всей украинской власти.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.