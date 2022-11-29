Жириновский предсказал, что выборов 2024 года в США не будет

В Соединённых Штатах уже давно идёт гражданская война: бандиты громят улицы, а вооружённые перестрелки в городах стали обыденностью. Также острые конфликты отмечаются на политических шоу и избирательных участках. США раскололись на два общества из-за борьбы Демократической и Республиканской партии. Об этом заявляет аналитик Елена Мурзина в материале для "Украина.ру".

Она напоминает о пророчестве Владимира Жириновского об Америке. По его словам, выборов в США в 2024 году не будет, потому что само государство исчезнет.

"Очень возможно, что такое политическое образование как "соединённые штаты" может действительно трансформироваться во что-то совершенно иное", — отметила Мурзина.