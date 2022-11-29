Al Jazeera: НАТО заявило, что ВС РФ используют зиму как оружие в СВО на Украине

Руководство Североатлантического альянса обвинило Россию в использовании зимы в качестве оружия в конфликте с Украиной. Об этом заявили аналитики издания Al Jazeera.

Киевские власти ведут подготовку к новым ударам по объектам критической инфраструктуры со стороны ВС РФ после того, как некоторые европейские страны объявили об увеличении поддержки, отмечается в материале. Например, Эстония пообещала предоставить электрогенераторы, тёплую одежду и продукты питания, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Аналитики подчеркнули, что каждая последующая атака на украинскую территорию имеет больший эффект, чем предыдущая, поскольку ущерб от ударов накапливается.