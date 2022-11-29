Mirror: беженка с Украины пожаловалась на условия проживания в Британии

Беженка с Украины пожаловалась на условия проживания в хостеле в Бирмингеме, куда её поселили вместе с дочерью. В Британию она приехала по приглашению правительства и не думала, что столкнётся с подобным. Об этом пишет издание Mirror.

По словам украинки, они переехали в аварийный дом после того, как истекло шестимесячное действие программы "Дома для Украины".

Женщина заявила, что возможности принять душ у них нет уже на протяжении недели, а везде в комнатах вонь, плесень и грязь. Из-за плохих условий заболела 12-летняя дочь беженки.

Также украинка отметила, что условия на родине были "лучше, чем здесь".