Беженка с Украины пожаловалась на условия проживания в хостеле в Бирмингеме, куда её поселили вместе с дочерью. В Британию она приехала по приглашению правительства и не думала, что столкнётся с подобным. Об этом пишет издание Mirror.
По словам украинки, они переехали в аварийный дом после того, как истекло шестимесячное действие программы "Дома для Украины".
Женщина заявила, что возможности принять душ у них нет уже на протяжении недели, а везде в комнатах вонь, плесень и грязь. Из-за плохих условий заболела 12-летняя дочь беженки.
Также украинка отметила, что условия на родине были "лучше, чем здесь".
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