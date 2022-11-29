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Психолог Раевский: "Русские солдаты любят и умеют воевать"

Мир

Психолог и предприниматель Дмитрий Раевский заявил, что победа будет за Россией, потому что наши солдаты любят и умеют воевать.

Психолог Раевский: "Русские солдаты любят и умеют воевать"

По мнению психолога, Россия однозначно победит в СВО. Его знакомые, которые сейчас находятся "за ленточкой" рассказали ему, что "мы скоро перещелкаем их". По их словам, сейчас у ВС РФ есть хорошие беспилотники "в нужном количестве".

"Когда наши ребята стали применять против нациков беспилотники под названием "Куб" и долбать их в неимоверных количествах, то те реально взвыли", — рассказал Раевский в интервью argumenti.ru.

Рассказывая про БПЛА, Раевский подчеркнул, что у ВС РФ есть "Герани", которые могут нести 70 кг взрывчатки, а есть "Кубы", которые могут переносить 3 кг взрывчатки. И у одних беспилотников, и у других есть свои недостатки и достоинства.

"Так что нужно нечто среднее, такая штука, которая несет 10-15 килограммов, чтобы она и танк взорвала, и блиндаж, и склад боеприпасов, и штаб. И, конечно, надо, чтобы она летала километров на сто, была оснащена видеокамерой и тепловизором", — уверен Раевский.

Раевский отметил, что "Куб", "Герань" и "Ланцет" стоят миллионы рублей. Он рассказал, что его знакомые создали БПЛА который стоит около 500 тыс. рублей и их даже уже передавали нашим военным.

"Когда мы сейчас отдаем их на фронт, так ребята просто не нарадуются! Ведь это эффективней пушек и самолетов", — поделился Раевский.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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