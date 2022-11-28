Илон Маск обвинил Apple: "Они ненавидят свободу слова в Америке?"

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал компанию Apple, обвинив корпорацию в "давлении на свободу слова".

Илон Маск выступил против Apple и пригрозил рассказать про "давление на свободу слова"

Изобретатель рассказал, что компания Apple почти полностью отказалась от размещения рекламы в Twitter.

"Они ненавидят свободу слова в Америке?" — задался вопросом бизнесмен.

Маск сообщил, что Apple намерена удалить Twitter из App Store без объяснения причин.

Предприниматель заявил, что разместит в социальной сети документы о подавлении свободы слова в США.

"Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле", — заинтриговал публику Маск.

Ранее сообщалось о том, что власти США имеют право лишить гражданства Илона Маска.