Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал компанию Apple, обвинив корпорацию в "давлении на свободу слова".
Илон Маск выступил против Apple и пригрозил рассказать про "давление на свободу слова"
Изобретатель рассказал, что компания Apple почти полностью отказалась от размещения рекламы в Twitter.
"Они ненавидят свободу слова в Америке?" — задался вопросом бизнесмен.
Маск сообщил, что Apple намерена удалить Twitter из App Store без объяснения причин.
Предприниматель заявил, что разместит в социальной сети документы о подавлении свободы слова в США.
"Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле", — заинтриговал публику Маск.
Ранее сообщалось о том, что власти США имеют право лишить гражданства Илона Маска.
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