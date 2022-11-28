ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Купянском

ВС РФ нанесли самый массированный удар по позициям ВСУ под Купянском с момента возврата города под контроль украинских войск.

На Западе прогнозируют Украине "полный блэкаут" в ближайшее время. На этом фоне из страны уже официально выехало в Европу около 4,75 млн украинцев. По неофициальным — более 6,5 млн. Столько же украинцев въехало на территорию России.

Помимо этого, союзные силы успешно наступают на Бахмутском (Артёмовском) направлении. ВС РФ уже освободили четыре населённых пункта с юга от города. Военные РФ уже вошли в посёлок Спорное, тем самым лишив ВСУ плацдарма для атак в направлении Лисичанска. На Краснолиманском и Сватовском участках фронта ВСУ пытались пробить оборону, но понесли потери в личном составе, поэтому вынуждены были отступать.

Ранее под Купянск из Харькова было переброшено несколько подразделений ВСУ. Сообщается, что их позиции под Купянском подверглись наиболее массированным ударам с момента возврата города под контроль украинских войск.

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