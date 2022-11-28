В сводке генштаба ВСУ сообщается, что ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области.
По данным противника, союзные силы наступают на Лиманском и Купянском направлениях. Также ВС РФ продвигаются на Бахмутском (Артёмовском) и Авдеевском направлениях. Наши войска держат оборону на Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.
По мнению украинских спецслужб, высока угроза ударов по объектам критической инфраструктуры. Они отмечают, что ВС РФ держат в готовности авиационную группу и корабли, способные нести крылатые ракеты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".