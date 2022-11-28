Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области

В сводке генштаба ВСУ сообщается, что ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области.

По данным противника, союзные силы наступают на Лиманском и Купянском направлениях. Также ВС РФ продвигаются на Бахмутском (Артёмовском) и Авдеевском направлениях. Наши войска держат оборону на Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.

По мнению украинских спецслужб, высока угроза ударов по объектам критической инфраструктуры. Они отмечают, что ВС РФ держат в готовности авиационную группу и корабли, способные нести крылатые ракеты.