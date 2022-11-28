Пилько: Москве удалось экономически "дотянуться" до всей Южной Азии

Запуск транспортного коридора "Север — Юг", который в этом году осуществили Россия и Иран, является геополитическим событием. Фактически Москве удалось экономически "дотянуться" до всей Южной Азии благодаря партнёрству с Ираном, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"И здесь показательно сравнение с Турцией. В то время как Анкара играет (и довольно искусно) в многовекторность, Тегеран сделал ставку на союз с Москвой. И де-факто ведёт себя именно как союзник. У двух стран есть позитивный опыт сотрудничества в Сирии. А теперь ещё и украинский кейс. Кроме того, именно российско-иранское взаимодействие позволяет уравновесить турецкую политику и сохранять баланс сил в Закавказье. В целом в современных реалиях мировой политики ценность Ирана для России растёт", — пишет Пилько.

Ранее Пилько уже отмечал, что иранская ядерная бомба в совокупности с успехами Тегерана в ракетостроении и производстве БПЛА кардинально изменит ситуацию на Ближнем Востоке, ведь столь заманчивая схема получения ядерного статуса для Турции и Египта может изменить ситуацию в мире в целом, как только начнётся ползучая нуклеаризация.