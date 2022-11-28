Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомменитировал обещание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в крымской Ялте.
По словам экс-президента РФ, украинцы могут выйти в эфир лишь из следственного изолятора в Крыму.
"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — сообщил Медведев.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского пообещал, что через полгода сделает видеовключение с набережной в Ялте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".