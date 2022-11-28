Медведев предложил украинцу Подоляку организовать видеовключение из СИЗО в Крыму

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомменитировал обещание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в крымской Ялте.

По словам экс-президента РФ, украинцы могут выйти в эфир лишь из следственного изолятора в Крыму.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — сообщил Медведев.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского пообещал, что через полгода сделает видеовключение с набережной в Ялте.

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