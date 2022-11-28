Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания рассказала о его самочувствии. Как отметила женщина, состояние заключённого можно назвать плохим. Однако политик готовился очно принимать участие в слушании, добавила Аласания.
"Судья объявил о перенесении процесса на неизвестные пока нам даты", — подчеркнула собеседница "Известий".
Вместе с этим мама Саакашвили заявила, что переживает за своего ребёнка. Она пообещала продолжить добиваться личной беседы с сыном в клинике.
Ранее адвокат бывшего грузинского лидера Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика атрофировались мышцы правой руки.
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