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Депутат Свищев об искажении США флага Ирана: Американцев не дисквалифицируют

Мир

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал требование Федерация футбола Ирана дисквалифицировать сборную США за искажение флага Ирана.

Депутат Свищев об искажении США флага Ирана: Американцев не дисквалифицируют

Председатель Государственный Думы комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что требование Ирана нереалистично.

Поступок представителей США он назвал грубым нарушение всех международных прав

"Спортивные мероприятия должны быть четко освобождены от политики. Футбол вообще должен стать ареной без политики, должен быть примером для всех других видов спорта, это самый популярный вид спорта на земле", — выразил свою точку зрения Свищев.

Он поддержал федерацию Ирана, однако отметил, что никто американцев дисквалифицировать не будет.

"Более того, они уже поняли, что совершили ошибку, да даже не ошибку, как говорится, они провокаторы, провокацию-то запустили и потом после этого сняли у себя", — объяснил депутат.

Свищев убеждён, что подобные нарушения должны караться. Наказание, по его мнению, и должно быть прописано у FIFA.

"Нужно запретить повязки, преклонения колен, политические высказывания. Я считаю, надо убрать всевозможные плакаты и какие-то стандарты, которые привозят с собой болельщики. Всё это нужно убрать. То есть футбол должен остаться спортивной игрой и только, без политики", — выразил своё мнение представитель Госдумы РФ.

Ранее пресс-служба сборной США опубликовала снимок флага Ирана без эмблемы Исламской Республики.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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