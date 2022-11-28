Медведев: Альфа-самец Пиндостан поступил с Европой, как с уличной девкой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и Европу ждёт гразный развод из-за "демонстративного отказа выполнять супружеский долг".

Бывший президент России рассказал об отношениях Америки и Европы на примере разваливающегося супружеского союза.

По его словам, "любовь до гроба" не удалась, так как "альфа-самец Пиндостан" нагло врал "постылой Европе", отнимая у неё "некрасиво стареющей" супруги доходы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заподозрил Европу в том, что она получает "сладкую боль" от "мазохистских" санкций.

"Америка также вовсю поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США — от электромобилей до ходовых потребительских товаров… Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании", — написал Медведев в своём микроблоге.

Политик отметил, что богатые покровители "сняли Европу с содержания".

"Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнёрами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить её самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато", — высказал своё мнение экс-президент РФ.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы Владимира Зеленского вернуть Крым.