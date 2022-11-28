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Ярмуш об уголовном наказании стран за обход санкций: Все члены Евросоюза — пешки

Мир

Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала решение Совета ЕС приравнять обход санкций к списку уголовных преступлений.

Ярмуш об уголовном наказании стран за обход санкций: Все члены Евросоюза — пешки

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш уверена, что данное установление ущемляет права других стран, которые, по её мнению, лишаются суверенитета.

Ранее Европарламент проголосовал за признание РФ страной-спонсором терроризма.

Она считает, что уголовное преследование нарушающих санкции стран неправомерно.

"Вводится уголовная ответственность против тех лиц, которые будут нарушать санкции Евросоюза. То есть, фактически, вводится прямое регулирование каждым членом ЕС вне рамок местной законодательной, исполнительной и судебной власти. Вводится прямое действие судебной власти и исполнительных и законодательных органов Евросоюза", — цитирует слова юриста RT.

Ярмуш напомнила о выходе из ЕС Великобритании с целью сохранить свою независимость.

"Все члены Евросоюза — пешки в руках законодательной, исполнительной и судебной власти ЕС", — объяснила адвокат.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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