Эрдоган указал на возможность решить конфликт на Украине дипломатическим путём

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на шанс завершить украинский кризис дипломатическими способами.

"Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением конфликта между Москвой и Киевом", — подчеркнул президент во время выступления.

По словам руководителя республики, "продуктовая сделка" и обмен пленными доказывают, что бои на Украине могут прекратиться из-за дипломатии.

Ранее Эрдоган сообщил, что во время беседы в Анкаре представители РФ и США договорились не использовать ядерное оружие.