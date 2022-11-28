Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на шанс завершить украинский кризис дипломатическими способами.
"Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением конфликта между Москвой и Киевом", — подчеркнул президент во время выступления.
По словам руководителя республики, "продуктовая сделка" и обмен пленными доказывают, что бои на Украине могут прекратиться из-за дипломатии.
Ранее Эрдоган сообщил, что во время беседы в Анкаре представители РФ и США договорились не использовать ядерное оружие.
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