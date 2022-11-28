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The Atlantic: на Украине США обкатали "войну чужими руками"

Мир

Американские аналитики считают, что предоставление военной помощи третьим странам выгоднее и эффективнее, чем прямые военные интервенции за рубежом. К тому же НАТО из-за российской СВО переживает ренессанс, и Западу этот факт только на руку.

The Atlantic: на Украине США обкатали "войну чужими руками"

Профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен в своем материале для издания The Atlantic пишет, что американская военная помощь позволила Киеву вести боевые действия успешнее, чем ожидалось.

Он отметил, что по сравнению со злополучной военной интервенцией США в Афганистане война Украины с Россией "идет с большим профитом для американцев", правда, граждане США платят за это ценами на бензин, инфляцией и т. д.

"США требуется только поставлять передовое вооружение и достоверные разведданные без развертывания американских войск. Так США не теряют живую силу и банально покупают свои стратегические преимущества", — отмечает эксперт.

Украинцы умирают за интересы США

О'Брайен отмечает, что именно таким образом эксперты видят модель будущего участия США в международных военных операциях — "всё чужими руками и своей техникой на радость ВПК".

Ведь нет смысла вести военные действия на чужих территориях своими руками, когда украинцы прекрасно справляются сами, умирая за интересы США.

Автор также настаивает на том, что экономический спад Америки в сравнении с остальным миром сильно преувеличен, хотя проблемы, разумеется, есть.

Идея в принципе не нова: американцы "уже с восьмидесятых носились с идеей того, что многие вопросы можно и нужно решать военным путем . Только чем чаще США вводили свои вооруженные силы в иностранные конфликты, тем более контрпродуктивным оказывался результат".

Подобные конфликты оказывают негативное влияние на общество, раскалывая его на группы по мнениям, что в конечном итоге способствует протестам между сторонниками и противниками военных действий.

Выступления в США против войны во Вьетнаме, Ираке и в меньшей степени в Афганистане — типичный тому пример. Поэтому США нужно по возможности избегать прямого участия в наземных войнах, а использовать одну из сторон, передавая ей финансовую помощь, передовые технологии, разведданные и осуществляя дипломатическую координацию и взаимодействие.

Война на Украине оживила НАТО

Довольно позорный вывод войск из Кабула — после двух десятилетий усилий, миллиардов долларов затрат — завершил одну из наиболее провальных операций США за рубежом.

Профессор напомнил, что война на Украине оживила НАТО. Альянс скоро станет больше еще на две страны и иметь больше стратегических преимуществ. Многие уже говорят, что в интересах США сдерживать Украину, потому что конфликт может в любой момент стать невыгодным для американцев.

Зато "обкатав" технологию на Украине, США планируют примерно так же "помочь Тайваню защитить себя от будущего вторжения со стороны материкового Китая", заключил специалист.

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Куратор: Любовь Степушова
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