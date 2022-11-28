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В NRC поражены кладбищем для солдат ВСУ в Кривом Роге: хоронят по 4-5 ежедневно

Мир

В Кривом Роге Днепропетровской области под захоронение украинских солдат выделено целое поле. Об этом заявили нидерландские журналисты. По их данным, кладбище заполнено уже на 50 процентов. Аналитики отметили, что киевское руководство умалчивает реальные потери ВСУ в ходе спецоперации российской армии.

"Киев не хочет деморализовать население, приводя реальные цифры", — говорится в публикации NRC.

Местные жители заявили, что в Кривом Роге ежедневно хоронят солдат.

"Иногда четыре, пять за день", — отмечается в материале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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