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WP: немцы устали от украинских беженцев и не желают поддерживать Киев

Мир

Жители Германии демонстрируют всё меньше желания оказывать помощь Киеву, потому что устали заботиться об украинских беженцах с финансовой и социальной точек зрения. Об этом сообщает издание Washington Post.

WP: немцы устали от украинских беженцев и не желают поддерживать Киев

"По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает", — сказано в статье.

Издание привело результаты опроса среди немцев, которые, с одной стороны, сочувствуют украинцам, а с другой напоминают, что Германия и так уже слишком много для них сделала.

Авторы статьи отмечают, что при всём своём сочувствии немцы негативно относятся к военному вмешательству в украинский кризис, и причиной этого являются уроки Второй мировой войны.

"В этом отношении решение правительства Германии направить оружие на Украину стало революционным изменением во внешней политике страны, которая придерживалась отказа от военных действий за рубежом", — отметили авторы статьи.

21 ноября в Лейпциге прошла акция протеста, на которой митингующие призвали Берлин перестать оказывать военную помощь Киеву.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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