inPoland: в Польше массово отравились более 20 украинских беженцев

Свыше 20 беженцев с Украины госпитализированы с симптомами отравления в польском городе Глухолазы. Об этом пишет портал inPoland.

В статье отмечается, что пострадали преимущественно дети от 2 до 16 лет. Всего отравились 23 человека, 8 из которых — взрослые.

Пока результатов лабораторных исследований нет, однако медики считают, что есть все признаки классического пищевого отравления.

По словам одного из врачей, отвечающих за лечение попавших в больницу украинских беженцев, их состояние удовлетворительное.

Представитель властей Польши заявил, что речь может идти о норовирусной инфекции.