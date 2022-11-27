Свыше 20 беженцев с Украины госпитализированы с симптомами отравления в польском городе Глухолазы. Об этом пишет портал inPoland.
В статье отмечается, что пострадали преимущественно дети от 2 до 16 лет. Всего отравились 23 человека, 8 из которых — взрослые.
Пока результатов лабораторных исследований нет, однако медики считают, что есть все признаки классического пищевого отравления.
По словам одного из врачей, отвечающих за лечение попавших в больницу украинских беженцев, их состояние удовлетворительное.
Представитель властей Польши заявил, что речь может идти о норовирусной инфекции.
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