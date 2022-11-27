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Ведущий Fox News Карлсон: Байден намеренно затягивает конфликт на Украине

Мир

Используя климатическую повестку, администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине. Так Белый дом хочет получить финансовую выгоду, однако одновременно вредит американцам. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его мнению, ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа, разработаны они для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, находящихся в настоящий момент у власти, и обогатить их.

Карлсон отметил также, что эта "безумная стратегия" Байдена приводит только к разрушению американской экономики, так как средний класс беднеет из-за высоких цен на энергоносители, а некоторые даже умрут.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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