Депутат Рады Арахамия посоветовал украинцам сделать запасы еды

По мнению депутата Верховной Рады Давида Арахамии, украинцам стоит запастись едой и водой, а также иметь заряженные телефоны на тот случай, если энергетические объекты страны снова подвергнутся атаке.

Арахамия заверил, что украинские власти стараются предусмотреть разные сценарии развития событий, однако считает, что граждане, со своей стороны, также должны позаботиться о себе и своих родных на случай ЧП.

"Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать… Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны", — написал Арахамия в своём Telegram-канале.

Начиная с 10 октября воздушная тревога объявляется почти на всей территории Украины практически ежедневно, все украинские АЭС и почти все ТЭС страны получили те или иные повреждения.