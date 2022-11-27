В ГВА сообщили о восстановлении водо-, электро-, теплоснабжения в Киеве

В Киевской городской военной администрации проинформировали о том, что в городе уже удалось почти полностью восстановить подачу света, воды, тепла, а также нормализовать работу связи.

В администрации добавили, что работы по восстановлению инфраструктуры скоро будут завершены. Чиновники заверили, что аварийных отключений в Киеве нет и в ближайшее время не предвидится. По их словам, все городские коммуникации функционируют в штатном режиме.

"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь — все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", — сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

26 ноября в энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" предупредили о введении экстренных графиков отключения электроэнергии в городе, пояснив, что свет будет отключаться в разных районах по очереди, чтобы период нахождения без электричества не превышал пяти часов.