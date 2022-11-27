Немцы обнаружили, что экс-министр Украины ездит на угнанной в Германии машине

В Германии с удивлением обнаружили, что бывший глава Министерства юстиции Украины использует для служебных поездок автомобиль Mercedes-Benz GL 420, угнанный в ФРГ в 2010 году.

Согласно информации, распространяемой немецкими новостными Telegram-каналами, Александр Лавринович свободно пользуется краденной машиной.

Местные эксперты уточняют, что для Украины "легализация угнанных транспортных средств "на государственном уровне" является нормой.

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