У России нет иного выхода, как победить в спецоперации, заявил доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашённый профессор МГИМО Стеван Гайич. Как подчеркнул эксперт, однако российской стороне необходимо наладить ситуацию и внутри страны.
По словам Гайича, не все россияне понимают, для чего была начата спецоперация на Украине. Эксперт подчеркнул, что Запад преследует корыстные цели, тогда как для России — вопрос безопасности и суверенитета.
"Россия должна сосредоточиться и решить проблемы, начиная от идеологии, заканчивая логистикой, и просто победить, другого выхода нет. Единственная альтернатива победе — это крах. Для России эта война важнее, чем для Запада. Она обязана победить, если хочет существовать", — пояснил политолог в беседе с argumenti.ru.
Гайич подчеркнул, что чем дольше длится конфликт вокруг Украины, подпитываемый Западом, тем больше сербов переходят на сторону России.
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